Black Panther 2, il produttore: 'Ecco le scene eliminate incluse nella Director's Cut'

Nella giornata di ieri era già stata confermata l'esistenza della Director's Cut di Black Panther 2, ma adesso in un'intervista più approfondita, il produttore Nate Moore ha provato a fornire una descrizione delle scene eliminate dalla versione cinematografica di Wakanda Forever, escluse per la già eccessiva durata del film, che sfiora le tre ore.

In una recente intervista con Collider, il produttore ha rivelato alcuni dettagli su Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler, ovvero che, per un motivo o per un altro, alcune scene sono state eliminate in sala di montaggio, soprattutto a causa della durata già elevata di Black Panther: Wakanda Forever (il film dura 2 ore e 41 minuti nella versione distribuita in sala). Moore ha anche descritto una scena con Okoye in particolare che non è stata inserita nel montaggio finale del film.

"Molti personaggi hanno scene grandiose che non è stato possibile includere nel film. È già un film relativamente lungo e volevamo assicurarci che il film fosse il più coeso possibile, pur mostrando tutto quello che si poteva. Ma ci sono alcune scene eliminate davvero belle.

"Ce ne sono alcune della Director's Cut che non sono state inserite e altre a cui abbiamo pensato a lungo, e che abbiamo proiettato, e proiettato più volte. Siamo noti per aver fatto molti tentativi in fase di montaggio e per aver provato delle cose. Anche Ryan, tra l'altro, lo fa. Quindi, alcune sono dentro, altre sono rimaste fuori. Quindi, alcune sono più vicine al completamento, altre sono rimaste in una versione grezza.

"C'è sicuramente una scena con Okoye e Ayo dopo il licenziamento di Okoye che è davvero interessante. Anche questa, secondo me, è incredibilmente piacevole. Rallentava solo un po' il ritmo del film. Ma si vede Okoye reagire al nuovo Generale e si vede cosa aveva in mente di fare prima degli eventi di Namor e dell'arrivo dei Talocan in Wakanda. È davvero una scena molto bella".

Per il momento Black Panther 2 è ancora nelle sale e dato l'enorme successo della pellicola, ma possiamo scoprire già quando Wakanda Forever arriverà su Diseny Plus.