Black Panther 2, ecco i piani della Marvel dopo la morte di Chadwick Boseman

La morte di Chadwick Boseman è stato uno degli eventi più tragici di un 2020 già di per sé traumatico, ma i Marvel Studios devono andare avanti pur onorando la memoria del compianto attore. Kevin Feige ha quindi cercato di illustrare in che modo lo studio proverà a impostare Black Panther 2 in assenza del suo volto e protagonista principale.

Nel corso di un'intervista a Deadline, nel presentare l'arrivo di WandaVision su Disney+, Feige ha confermato che la serie provvederà all'inclusione di altri personaggi dell'area del Wakanda piazzati appositamente per poi preparare il terreno al sequel Black Panther 2.

"Il fumetto così come il nostro primo film parlano tantissimo del Wakanda. Il Wakanda è un luogo in cui è possibile esplorare all'infinito, tra personaggi e differenti culture. Questo è stato da sempre l'obiettivo iniziale per la prossima storia".

Feige ha quindi aggiunto: "Non procederemo assolutamente con un Chadwick ricreato in CGI e non effettueremo un recast del personaggio di T'Challa. Ryan Coogler sta lavorando intensamente sullo script con tutto il rispetto, l'amore e il genio che lo contraddistingue, il ché ci dà molta positività perché si è sempre trattato di esplorare la mitologia e l'ispirazione del Wakanda. Adesso però c'è anche l'obiettivo di onorare e rispettare tutti gli insegnamenti avuti da Chad in egual maniera".

Il regista di Black Panther Ryan Coogler tornerà insieme ai principali membri del cast di supporto, col piano di lavorazione che prevede dei lavori che si protrarranno ad Atlanta per circa sei mesi. Ricordiamo che il film uscirà nelle sale il 18 luglio 2022.

Molte sono state le celebrità di Hollywood che hanno pagato il loro tributo all'attore, e recentemente anche Robert Downey Jr. e Don Cheadle agli MTV Movie Awards. Boseman è attualmente su Netflix con Ma Rainey's Black Bottom, la sua ultima interpretazione per cui già si parla di probabile Oscar postumo.