Black Panther 2: perché Namor non ha debuttato prima nell' MCU? Ce lo spiega Kevin Feige!

Black Panther 2 sarà ricordato, con molta probabilità, anche per l'esordio nell'MCU di importanti personaggi. Primo tra tutti Namor, sovrano di Atlantide e primo mutante. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige ha raccontato il motivo per cui il personaggio ha esordito così tardi nella saga.

Alla base dell'esordio così in ritardo di Namor all'interno dell'MCU c'è un problema legato principalmente ai diritti. Per anni, infatti, la proprietà del personaggio è stata legata alla Universal tanto che, già alla fine degli anni novanta era in programma l'idea di realizzare un film standalone su di lui. La trama sarebbe stata legata ad un tentativo di Namor di salvare Atlantide da dei test nucleari sottomarini. Insomma, il ruolo doveva essere inquadrato più come un eroe che come un' entità ambigua come lo è nei fumetti.

Mentre molti fan si sono chiesti del cambio di origini di Namor, la vera preoccupazione dei Marvel Studios sembrava essere scrivere una storia valida capace di raccontare a pieno tutte le sfaccettature del sovrano di Atlantide. Il primo tentativo di realizzare una pellicola era caduto nel dimenticatoio lasciando il personaggio in un limbo e in un costante braccio di ferro tra Universal e Marvel Studios. Il precedente presidente dei Marvel Studios non era mai stato a favore di un universo espanso. Solamente con l'arrivo di Kevin Feige si è ritornato a parlare dell'introduzione di Namor nell'MCU.

"Ricordo di aver fatto un tentativo 18 anni fa, penso che abbiamo persino commissionato una sceneggiatura, ma il tempismo non è mai stato giusto e l'idea non è mai stata giusta." Ha spiegato Kevin Feige durante il red carpet dell'anteprima mondiale di Black Panther: Wakanda Forever. "Ryan Coogler è stato il primo a proporre una guerra tra regni." ha chiarito parlando anche dell'importanza della tematica etnica e del cambio di cultura introdotto dal personaggio interpretato d Tenoch Huerta.

Mentre la data d'uscita di Black Panther 2 si avvicina, Namor è protagonista di un nuovo spot tv in cui sembra essere al centro di quella che è una vera e propria guerra tra mondi e regni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!