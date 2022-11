Black Panther 2, perchè Namor non avrà un film sulla sua storia?

Namor, probabilmente, è stato la grande novità di Black Panther 2. Nonostante il personaggio abbia affascinato milioni di fan in tutto il mondo, a causa di accordi e diritti sarà molto difficile vederlo arrivare sul grande schermo nei prossimi anni con un film standalone.

Già il Black Panther: Wakanda Forever, Namor è stato presentato in una maniera potentissima. Sovrano di una popolazione sottomarina ancora ferita dalla schiavitù e dalla colonizzazione, tenta la via dell'attacco per paura che venga scoperta la loro esistenza. E' proprio dietro la frase El niño sin amor (il bambino senza amore) che si nasconde il temibile sovrano di Talokan. Nonostante il suo probabilissimo ritorno nei prossimi prodotti MCU, sarà quasi impossibile vedere il personaggio in una pellicola standalone.

Namor spiana la strada ai mutanti ed introduce per la prima volta una nuova popolazione all'interno della saga. Le possibilità di vedere il villain in un film incentrato solamente su di lui, diventa quasi impossibile a causa di alcuni accordi precedenti alla nascita dei Marvel Studios. Il personaggio, infatti, tecnicamente sarebbe in mano alla Universal che, un pò come nel caso di Hulk, cede "in prestito" periodicamente l'immagine alla casa di produzione. Un accordo non eccessivamente invasivo come quello della Sony ma che comunque obbliga i Marvel Studios a relegare Namor al ruolo di "secondo violino".

Parlando del film, Kevin Feige ha svelato perchè Namor non è arrivato prima dell'MCU. Una spiegazione, ovviamente, legata ai diritti a una serie di progetti non andati in porto fin dagli anni 90. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!