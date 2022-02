Black Panther 2, delle nuove foto dal set anticipano la presenza di Namor?

Black Panther: Wakanda Forever dovrà affrontare la tragica scomparsa di Chadwick Boseman nel presentare sullo schermo una storia priva del suo eroe, e considerate le dichiarazioni della compagnia sul fatto che non vi sarà un recast del personaggio, è lecito chiedersi come è stato gestito il tutto.

Tuttavia adesso delle foto recentemente pubblicate sull'account Atlanta Filming e apparentemente provenienti dal set di Black Panther 2 confermerebbero se non altro il fatto che si sta lavorando a delle scene sott'acqua, come potete notare dai post in calce alla notizia. Vorrà forse dire che tra quelle figure si cela anche Namor o uno dei suoi "concittadini"?

È da tempo ormai che si parla della possibile presenza di Namor in Black Panther: Wakanda Forever , con i fan che ipotizzano possa essere uno dei villain del film, ma ovviamente non abbiamo ancora avuto alcuna conferma ufficiale sull'effettivo coinvolgimento del personaggio nel progetto.

New behind the scenes photo of the filming of Namor/Atlanteans scenes in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER! 🔱



(via @AtlantaFilming) pic.twitter.com/zavIK5SVmV — Black Panther: Wakanda Forever News (@bpanthernews) February 11, 2022

That's nifty. Where'd you get that at? Somebody is very... wet. — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) February 11, 2022