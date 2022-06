Black Panther 2, novità in vista? Materiali promozionali avvistati in un cinema

Alcuni materiali promozionali del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever sono stati avvistati in un cinema della California da alcuni fan che hanno prontamente diffuso le immagini in rete: che ci siano novità in arrivo per il secondo capitolo sulla Pantera Nera atteso a novembre 2022?

A poche settimane dall'esordio di Thor: Love and Thunder, il quarto film sul Dio del Tuono di Chris Hemsworth diretto da Taika Waititi, sale l'attenzione per il capitolo seguente del Marvel Cinematic Universe, ovvero l'appuntamento autunnale con Black Panther: Wakanda Forever.

Ed è proprio in occasione del debutto del quarto film su Thor, atteso nelle sale italiane dal prossimo 6 luglio, che si iniziano a vedere in giro i primi materiali ufficiali della campagna di lancio di Black Panther 2: come mostrato nel video a fine articolo, in alcuni cinema statunitensi sarebbero già apparsi dei poster promozionali con il logo e la data d'uscita del film. Una conferma che la campagna promozionale potrebbe partire presto...

Avremo un trailer di Black Panther: Wakanda Forever prima di Thor: Love and Thunder? Dopo il record segnato dal trailer di Thor: Love and Thunder, con la finestra temporale più breve di sempre tra uscita del trailer ed esordio del film, è sorprendente che sia già in preparazione la campagna promozionale per il successivo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Dunque, non è totalmente da escludere che per il sequel di uno dei film più iconici del MCU (che fu addirittura candidato agli Oscar come miglior film) i Marvel Studios possano aver deciso di partire con la promozione in largo anticipo, magari svelandoci il trailer già nelle prossime settimane.

Black Panther: Wakanda Forever è atteso nelle sale a novembre 2022: il film diretto da Ryan Coogler, co-autore insieme a Joe Robert Cole, vedrà il ritorno nei rispettivi ruoli di Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett, insieme alle new entry Dominique Thorne nei panni di Ironheart e Michaela Coel.