Black Panther 2, Nate Moore: 'L'infortunio di Letitia Wright il momento più spaventoso'

Mettere in scena un film come Black Panther: Wakanda Forever non è mai semplice, a maggior ragione quando sulle tue spalle grava il peso della responsabilità di rendere il giusto omaggio a uno come Chadwick Boseman: una situazione che non migliora di certo se la tua attrice protagonista subisce un serio infortunio.

Mentre Black Panther: Wakanda Forever si prepara all'uscita su Disney+, dunque, il regista Nate Moore ripercorre gli istanti in cui seppe dell'infortunio occorso a Letitia Wright, in seguito al quale le riprese del film subirono inevitabilmente un importante rallentamento.

"Panther è stato un film duro da portare sul grande schermo, ma il momento più spaventoso fu quando Tish si fece male. Stavamo girando alcune cose con la seconda unità e degli stunt, a Boston. L'intera crew era ad Atlanta, quindi fui chiamato nel mezzo della notte da un'ambulanza. Fa paura perché a quel punto non si tratta più del film, ma di una persona, una persona che conosco da anni. Come produttore, ti senti responsabile. [...] Per lei è stata una cosa grossa e traumatica da superare. Ad essere onesti non sai mai se riuscirai a riprenderti del tutto da una cosa del genere, ma lei ce l'ha fatta" sono state le parole del regista.

Cosa pensate della performance di Letitia Wright in Black Panther: Wakanda Forever? Credete sia effettivamente riuscita a dare il meglio? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Letitia Wright, intanto, ci ha parlato dei piani originali per Shuri e T'Challa.