Black Panther 2, Namor spiana la strada agli X-Men e ai mutanti?

Black Panther: Wakanda Forever è arrivato. Arrivato nelle sale italiane da qualche giorno, la pellicola tocca diverse tematiche che spianano la strada per il prossimo futuro nell'MCU. Uno dei temi fondamentali riguarda sicuramente Namor e il suo essere, già all'interno dei fumetti, un mutante.

Wakanda Forever, volontariamente e non, è diventato uno snodo fondamentale per le trame politiche che interesseranno il Marvel Cinematic Universe. Con l'arrivo di Secret Invasion e la strada che viene spianata sempre di più in vista di Captain America 4 e Thunderbolts, l'MCU si sta avvicinando sempre di più al vivo della trama. Nel film viene tratta molto dichiaratamente una tematica molto cara ai Marvel Studios già introdotta in Ms. Marvel.

*AVVERTIMENTO SPOILER*

Mentre si inizia a parlare di un film standalone su Namor, al centro di Wakanda Forever si è posto il tema della mutazione del personaggio. Già nei fumetti il Re di Atlantide (nel film di Talokan) è un mutante. Nella pellicola la questione viene ripresa direttamente quando Namor racconta a Shuri la sua storia facendole esplorare il suo regno. Dopo il finale di stagione di Ms.Marvel, è la seconda volta in cui un prodotto Marvel Studios parla direttamente del mondo dei mutanti. Le piccole briciole che stanno donando ai fan sembrano essere solo l'inizio di un percorso e di una storia molto più grande.

Durante la premiere, Kevin Feige ha svelato qualcosa in più su Namor e sul perchè non è stato introdotto prima nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!