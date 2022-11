Black Panther 2, Namor forte come Hulk e Thor: 'Gli Avengers dovranno temerlo'

Mancano solo due giorni all'uscita in sala di Black Panther: Wakanda Forever e uno dei debutto più attesi è ovviamente quello di Namor. Sarà un antieroe formidabile per il Marvel Cinematic Universe e per Ryan Coogler è allo stesso livello di Thor e Hulk. Guarda già al futuro: "Gli Avengers dovranno temerlo".

Che di Namor dovremmo avere tutti paura (e tanta) è apparso chiaro fin dalla cataclismica clip di Black Panther 2, in cui il Wakanda era mostrato in preda a un’inondazione strategica voluta (probabilmente) dai Talocani. Namor ha un controllo assoluto del suo elemento, quello marino, ma non solo: può anche volare e a terra la sua forza non ha (quasi) eguali. Insomma, controlla tutti gli elementi. L’unico che non sembra affatto toccato dal villain è M’Baku, che alla luce dell’ultimissimo teaser potrebbe fare una brutta fine in Black Panther 2.

M’Baku lo chiama solo “uomo-pesce” ma dovrebbe tremare di paura al pensiero che anche gli Avengers, anticipa Ryan Coogler guardando al futuro, avranno di che preoccuparsi. Il regista e sceneggiatore dei Black Panther ha infatti dichiarato a Marvel.Com: “L’introduzione di Namor è stata davvero un'opportunità, per noi, di presentare un altro “politico”, un altro sovrano di un gruppo di persone che rappresenta più di se stesso e dei propri fini. Non ha eguali in termini di capacità: è in grado di respirare sott'acqua, ad alta quota e camminare sulla terraferma. È incredibilmente forte, è forte come Thor. E se è rimane in acqua a sufficienza può diventare forte come Hulk”.

Anche il produttore Nate Moore ha parlato del personaggio di Tenoch Huerta, anticipando che nonostante combatta per la difesa del suo popolo e non per se stesso, questo lo rende ancor più temibile e pericoloso: "Non è interessato a governare il mondo per il potere. Non è interessato ai soldi. È interessato a proteggere la sua gente. E cosa c'è di più altruista? Ecco un uomo che crede al 100% di essere l'eroe della sua stessa storia. Non si vede come un cattivo perché agli occhi di Namor quello che sta facendo lo sta facendo per proteggere un popolo che ha già attraversato una storia tragica".

Voi sarete al cinema dal 9 novembre? Ditecelo nei commenti!