Black Panther 2, Namor farà finalmente il suo debutto nel MCU?

Le riprese di Black Panther 2 sono terminate e dopo un inizio tutt'altro che facile, il secondo film MCU dedicato al personaggio di Pantera Nera ha finalmente concluso i suoi lavori sul set ma sono in molti a chiedersi se nella pellicola farà la sua apparizione anche Namor.

Conosciuto anche con il soprannome di Sub-Mariner, si tratta un personaggio idei fumetti creato da Bill Everett nel 1939 e che recuperato poi da Stan Lee ha riscosso un grosso successo nel corso della Silver Age. Si pensa che Tenoch Huerta vestirà i panni di Namor sebbene per il momento non siano ancora giunte conferme a tal proposito.

In molti presuppongono che questo abitante dei mari per via della sua natura forte e arrogante possa essere addirittura il principale villain del film sebbene negli anni questo personaggio (almeno nei fumetti) abbia più volte aiutato il genere umano nella sua lotta contro pericolosissime minacce esterne.

La prematura morte di Chadwick Boseman ha sicuramente costretto i piani alti del Marvel Cinematic Universe ha sicuramente costretto il Marvel Cinematic Universe a modificare in corso d'opera i proprio piani per Black Panther 2 e bisognerà comprendere come la triste scomparsa dell'attore si interfaccerà con la dipartita dell'eroe da lui interpretato. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.