Black Panther 2, Michael B. Jordan tornerebbe volentieri: 'Siamo una famiglia'

I piani dei Marvel Studios per Black Panther 2, dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, sono ancora piuttosto nebulosi. Quello che sappiamo per ora è che il compianto attore non sarà sostituito, né verrà ricreato ricorrendo alla computer grafica. Uno dei protagonisti, in ogni caso, ha recentemente dichiarato che sarebbe felice di tornare.

Si tratta di Michael B. Jordan, che in Black Panther del 2018 ha interpretato il villain Erik "Killmonger" Stevens. L'attore doppierà il suo personaggio nella serie animata What if...?, ma al momento non ci sono piani per un suo ritorno anche in versione live-action.

Buona parte del cast dovrebbe tornare in Black Panther 2, la cui uscita è prevista per luglio 2022. Come ha recentemente raccontato a People, anche Michael B. Jordan spera di tornare in un modo o nell'altro nel mondo di Wakanda.

"Questo è qualcosa che mi è molto vicino ed è molto caro al mio cuore per ovvie ragioni. Ho avuto un anno molto difficile per la perdita di qualcuno a me molto vicino" ha spiegato l'attore alludendo a Chadwick Boseman, "e per quello che significa per il franchise è stato devastante. Ma essere in quel mondo con un personaggio che ho amato interpretare, e ho amato lavorare con il regista Ryan Coogler e tutti gli altri. Abbiamo creato una famiglia laggiù. Quindi essere di nuovo in quel mondo è qualcosa che, penso, sarà sempre nei miei piani in qualche modo."

Per altri approfondimenti su Black Panther, rimandiamo al commovente omaggio Marvel a Chadwick Boseman.