Black Panther 2, Michael B. Jordan sicuro: "Tornerei nei panni di Killmonger in un lampo!"

Quando manca ormai solo una settimana all'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Black Panther: Wakanda Forever, con cui la saga esprimerà il suo omaggio al compianto Chadwick Boseman, c'è una star del primo film che non si tirerebbe indietro di fronte all'offerta di tornare nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan ha affermato che riprenderebbe il suo ruolo di Killmonger in un futuro progetto dei Marvel Studios se si presentasse l'occasione. "Non so se sia una possibilità", ha detto Jordan in un'intervista a ExtraTV.

"Voglio dire, in un momento o nell'altro, poter far parte dell'Universo Marvel è stato come un sogno che si è avverato e se ci fosse un'opportunità per me di tornare, ovviamente l'afferrerei. Non sono uno di quelli che dice 'oh no, non lo farei mai'. Lavorare con [il regista Ryan Coogler], quello che abbiamo fatto nel primo progetto e quello che fa la Marvel nel suo complesso è qualcosa che, da fan, da nerd e geek quale sono, adoro vedere quei film e quei personaggi prendere vita".

Jordan ha ripreso il ruolo di N'Jadaka/Erik "Killmonger" Stevens interpretato in Black Panther per dare voce al personaggio nella serie animata What If...? della Marvel. Tuttavia, in un'intervista del maggio 2021, l'attore aveva parlato della possibilità che Killmonger tornasse per il sequel, Black Panther: Wakanda Forever, nonostante la morte del personaggio alla fine del primo capitolo.

"[Su una scala da 1 a 10] direi un 2... Onestamente non ne so molto", aveva detto. "Tutto ciò che so è che stanno sviluppando una sceneggiatura [per Black Panther: Wakanda Forever] che riflette molte circostanze e tragedie che abbiamo dovuto affrontare lo scorso anno... So che [lo scrittore/regista] Ryan [Coogler] e la Marvel faranno il miglior lavoro possibile per sviluppare una storia che renda tutti felici e soddisfatti e che onori [Chadwick Boseman] e vada avanti con grazia".

Nel frattempo sono uscite le prime recensioni di Black Panther 2. Da quanto trapelato, pare che Black Panther Wakanda Forever avrà una sola scena post credit.