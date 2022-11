Black Panther 2 prepara uno scontro futuro tra il Dottor Destino e Deadpool?

Prima dell'uscita di Black Panther 2 per diverso tempo è girata voce della possibilità di avere nel film l'ufficiale introduzione di Victor Von Doom. Nonostante le cose non siano andate così la pellicola potrebbe aver gettato le fondamenta per una importante trama che interessa anche Deadpool.

Black Panther: Wakanda Forever ha dato modo di introdurre nuovi importantissimi personaggi, primo tra tutti Nàmor. Il sovrano di Talokan non è stato l'unico villain a trapelare all'epoca dell'inizio delle riprese. In breve tempo, infatti, si era sparsa voce della possibilità di vedere il Dottor Destino in una ipotetica scena post-credit. Nonostante il personaggio non sia comparso, Wakanda Forever potrebbe aver dato il via all'adattamento di una importante storia dei fumetti.

Mentre Black Panther 2 ha stracciato Black Adam al box office, si è ritornato a parlare delle tanta carne al fuoco messa dal film. Oltre a raccontare le vicende riguardanti Talokan, la pellicola apre le porte ad un lato più politico e spionistico incarnato nei personaggi di Everett Ross e Val e dà il via ad una nuova potenziale storia riguardo il Wakanda interessando, in questo caso, anche Victor Von Doom. In Black Panther 2 esordiscono le Midnight Angels una squadra di Dora Milaje che nei fumetti vengono incaricate da T'Challa di sconfiggere Destino dopo la sua conquista del Wakanda. Ad affiancarle troviamo niente poco che Deadpool. Che possa essere una potenziale storia per il futuro?

In occasione dell'uscita di Wakanda Forever, il produttore Nate Moore ha parlato dell'eredità di T'Challa e di quanto sia stato complicato metterla in scena per omaggiare al meglio Chadwick Boseman.