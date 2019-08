Black Panther 2 diventa un meme con Tempesta nei panni del 'terzo incomodo'

Nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non è stato annunciato Black Panther 2, ma il seguito del film con Chadwick Boseman ci sarà senz'altro, probabilmente dopo il 2022. Un utente Reddit ha preso spunto dal film per un'immagine che fa il verso a un famoso meme.

Si tratta di "Distracted Boyfriend", la foto in cui una ragazza guarda minacciosamente il suo fidanzato che, continuando a tenerla per mano, si volta a fissare un'altra donna. La versione Black Panther 2 del meme vede un'atcion figure con le fattezze di T'Challa (Boseman) ignorare Nakia (Lupita Nyong’o) per girarsi a guardare Tempesta degli X-Men.

Dalla fusione tra Disney e Fox i fan del Marvel Cinematic Universe sono curiosi di sapere come gli X-Men verranno introdotti nel franchise. La cosa dovrebbe appunto riguardare in prima persona anche T'Challa, dal momento che nei fumetti è sposato con Tempesta. Anche se il suo legame con Nakia sembrava piuttosto forte in Black Panther, non vi è alcuna conferma ufficiale sul fatto che Lupita Nyong tornerà nel secondo capitolo, e si fa largo quindi l'ipotesi di una relazione più fedele alla versione del fumetto.

Il post ha ricevuto molti commenti, che hanno elogiato l'arguzia della foto.

"Non scoppio a ridere spesso, ma questo mi ha preso" ha scritto u/ViolettaVie.

"Considerando che Nakia è un villain nel fumetto, sarebbe bello e interessante che Black Panther finisca con Tempesta anche nel film. Sarebbe bello anche vedere Nakia diventare un villain" aggiunge u/MichaelScarn_007.

Le riprese di Black Panther 2 si svolgeranno interamente in America. Nel sequel è confermato anche il ritorno di Danai Gurira.