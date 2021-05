Black Panther 2, Marvel ha svelato il titolo ufficiale del film!

Black Panther 2 resta una delle più grandi incognite per il futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe: il film sarà chiamato a far fronte alla pesantissima perdita di Chadwick Boseman e, almeno stando a quanto dichiarato finora dalla produzione e dai protagonisti, non è ancora chiaro il modo in cui si procederà per la sostituzione.

Nell'attesa di saperne di più sul film che lo stesso Chadwick Boseman avrebbe fortemente voluto secondo Lupita Nyong'o, però, Marvel ha cominciato finalmente a svelarci qualche dettaglio: proprio pochi minuti fa, ad esempio, tramite social è stato rivelato il titolo ufficiale di questo Black Panther 2.

Sarà Black Panther: Wakanda Forever il titolo del film che ci ripoterà dunque nell'avanzatissima nazione popolata dai sudditi di re T'Challa: un titolo che ovviamente non ci rivela molto sulla storia che ci verrà raccontata dal nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ma che almeno ci smuove da questa situazione di immobilismo in cui sembrava essersi impantanata la produzione dopo la tragica scomparsa dell'attore di Ma Rainey's Black Bottom.

Quali sono le vostre sensazioni per questo film? Avete apprezzato la scelta del titolo? Diteci la vostra nei commenti! Secondo le ultime novità, comunque, i cambiamenti alla storia di Black Panther: Wakanda Forever rispetteranno la morte di Chadwick Boseman.