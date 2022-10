Black Panther 2, Marvel conferma il coinvolgimento di Rihanna? Ecco la data della canzone

A sei anni di distanza dal suo ultimo album, Rihanna probabilmente torna al centro di un progetto musicale, in questo caso legato al cinema. Con un post sui social Marvel ha in apparenza confermato la presenza della popstar nel progetto di Black Panther: Wakanda Forever. Un post solo enigmatico solo in parte.

L'account mostra un'animazione del titolo del film che svanisce e lascia spazio alla lettera R e una data: 28 ottobre 2022.

Quello dovrebbe essere il giorno in cui verrà pubblicata la canzone di Rihanna per il film, orfano del compianto Chadwick Boseman. L'ultimo album di Rihanna è del 2016, Anti, mentre l'ultimo singolo risale all'anno successivo, intitolato Lemon. Ora un nuovo progetto, dopo altri lavori condivisi con altri artisti.



La presenza di Rihanna è un'ipotesi molto probabile che potrebbe essere confermata venerdì. Wakanda Forever comprende nel cast Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba, Winston Duke, Angela Bassett e Martin Freeman che torna nei panni di Everett Ross. Wakanda Forever potrebbe dominare il weekend d'esordio, secondo le ultime proiezioni.



Ryan Coogler torna alla regia del franchise dopo aver diretto il primo film, con la produzione di Kevin Feige e Nate Moore.

Dopo la morte di re T'Challa (Chadwick Boseman), il regno di Wakanda combatte per difendere la propria nazione.



Sul nostro sito trovate l'analisi del trailer di Black Panther: Wakanda Forever, ricco di pathos e tensione.