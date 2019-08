Black Panther 2, Martin Freeman rivela quando inizieranno le riprese

Mentre i Marvel Studios si stanno combattendo i diritti di sfruttamento cinematografico di Spider-Man con la Sony, la compagnia di Kevin Feige deve comunque guardare al futuro, e di quel futuro fa sicuramente parte Black Panther 2.

Il film molto probabilmente farà parte della Fase 5 del MCU, e non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale: in compenso, però, l'attore Martin Freeman nel corso di una recente intervista ha comunicato quando inizieranno le riprese.

"L'ultima volta che ne ho parlato, mi è stato detto che le riprese non sarebbero iniziate l'anno prossimo. Da quel che so, attualmente, è previsto che la produzione parta nel 2021. Ma non so altro, e quello che so è molto poco."

Se così fosse, secondo i tempi di queste produzioni, sarà lecito aspettarsi il ritorno di T'Challa sul grande schermo verso la fine del 2022 (ipotesi più fantasiosa) o addirittura nel 2023 inoltrato (ipotesi più probabile), a ben cinque anni dall'uscita del capitolo precedente: si tratta di un'attesa piuttosto lunga, ma una conseguenza inevitabile ora che il MCU presenta così tanti personaggi. Certo c'è sempre la possibilità che il film entri in produzione prima, magari già nel 2021, ma per adesso non ci sono notizie in merito.

Secondo quanto riferito nei giorni scorsi le riprese di Black Panther 2 si svolgeranno in America.