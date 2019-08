Black Panther 2: Martin Freeman conferma il ritorno del suo Everett Ross

Mentre mancano ancora molti mesi all'arrivo di Black Widow e della Fase 4 del MCU, Kevin Feige ha già confermato lo sviluppo di diversi sequel tra cui Captain Marvel e Guardiani della Galassia vol. 3 per le fasi successive. Tra questi ci sarà anche il nuovo capitolo di Black Panther, che a quanto pare vedrà il ritorno nel cast di Martin Freeman.

Intervistato da Collider riguardo al film Ode to Joy, infatti, la star di Sherlock e Lo Hobbit ha confermato che in Black Panther 2 ci sarà anche il suo Everett Ross: "Per quanto ne so, ritornerò. Per quanto ne so farò un altro Black Panther. Questo è quello che ho capito. Quando succederà, questo non lo so."

Apparso per la prima volta in Captain America: Civil War per regolare le azioni degli Avengers in seguito agli Accordi di Sokovia, Ross ha poi avuto un ruolo anche nel Black Panther di Ryan Coogler, dove dopo aver provato a catturare Ulysses Klau (Andy Serkis) è stato trasportato e curato in Wakanda. Lì l'agente della CIA ha supportato T'Challa nello scontro con Kilmonger, aiutando poi il nuovo Re del Wakanda a condividere la tecnologia e la ricchezza di quella terra con il resto del mondo.

Ryan Coogler dovrebbe tornare sia come regista che sceneggiatore di questo sequel, che in ogni caso arriverà nelle sale durante la Fase 5 e di conseguenza non prima del 2022 (qui trovate il calendario completo della Fase 4).

Altre novità riguardanti il MCU dovrebbero arrivare il prossimo weekend con il D23 Expo, nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Panther.