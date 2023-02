Black Panther 2, Mabel Cadena: 'Ho quasi battuto il record di apnea di Kate Winslet'

Avatar: La Via dell'Acqua non ha segnato solo l'ennesima, straordinaria prova attoriale di Kate Winslet, ma anche una grande prova sportiva dell'attrice: la star di Ronal ha infatti stabilito un record di ben 7 minuti in apnea... Ma di lì a poco si è quasi vista superare dalla collega Mabel Cadena in Black Panther: Wakanda Forever!

Mentre Letitia Wright chiarisce la sua posizione su un terzo Black Panther, Cadena ricorda infatti di aver resistito per un bel po' di minuti sott'acqua durante le riprese delle scene ambientate a Talokan, finendo per avvicinarsi pericolosamente al record raggiunto pochi mesi prima dalla star di Titanic.

"La mia prima immersione durò 30 secondi, ma quel giorno stesso fui in grado di resistere 6 minuti e 35 secondi. L'allenamento è stato fantastico, nello stesso giorno riuscii a vedere una differenza enorme tra la prima e la seconda immersione. Io sono molto competitiva, quindi Chris, il mio allenatore, mi disse: 'Kate Winslet detiene il record, quindi se vuoi uscirne vincitrice devi imparare un bel po' di cose'. Ero davvero vicina a Kate Winslet a un certo punto, ma ora non ho tempo per un nuovo record" sono state le parole dell'attrice.

Chissà che la nostra Mabel non decida un giorno di riprovarci, magari prendendosi la soddisfazione di battere lo strepitoso record di Kate Winslet! Meriti sportivi a parte, intanto, Angela Bassett ha risposto a Anthony Hopkins sulla questione green screen nell'MCU.