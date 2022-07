Black Panther 2: Lupita Nyong'o si unisce a TikTok, novità in vista per il personaggio?

In un'epoca in cui praticamente ogni star di Hollywood è presente sui social media, ogni qualvolta qualcuno di essi non compare nell'elenco è sicuramente una notizia. Così come quando qualcuno decide finalmente di unirsi alla ciurma. E' il caso di Lupita Nyong'o, che si è recentemente unita a TikTok e i fan pensano centri qualcosa Black Panther 2.

Lupita Nyong'o si è recentemente iscritta a TikTok, postando un video di allenamento piuttosto divertente ambientato sulla versione caprina di "I Knew You Were Trouble" di Taylor Swift. L'attrice sembra stare in equilibrio su una palla da yoga, mostrando il suo impressionante controllo degli addominali. L'attrice non ha ancora perfezionato il suo allenamento, visto che fa il verso alla capra ogni volta che perde il controllo.

I fan sono stati felicissimi di vedere la Nyong'o, dandole il benvenuto sulla piattaforma social e lodando l'attrice Premio Oscar per 12 anni schiavo. Con Black Panther: Wakanda Forever ormai all'orizzonte, l'attrice è forse arrivata al momento giusto per far salire l'entusiasmo dei fan per il prossimo sequel. Non solo, ma non manca molto al Comic-Con di San Diego della Marvel, che terrà i fan con il fiato sospeso in attesa di nuove informazioni o di succose rivelazioni.

Con Black Panther: Wakanda Forever che è ancora in fase di post-produzione, non è stato rivelato molto sulla trama. È molto probabile che il trailer o le prime informazioni sul film vengano mostrate proprio al SDCC. Èd è anche molto probabile che l'attrice sia presente e questo potrebbe significare che chi la segue su TikTok potrà avere un assaggio di ciò che accadrà alla convention.

Nel frattempo, è stato confermato che Daniel Kaluuya non sarà in Black Panther 2 a causa di impegni già presi in precedenza che gli anni impedito di partecipare alle riprese del film. Kaluuya ci teneva molto a Black Panther 2 e ad onorare la memoria del collega e amico tragicamente scomparso, Chadwick Boseman, ma purtroppo pare che non abbia potuto prenderne parte.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà nelle sale nel novembre 2022.