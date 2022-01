Black Panther 2, Lupita Nyong'o torna ad allenarsi dopo il COVID: ecco il video!

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever riprenderanno molto presto, giusto il tempo di rivedere sul set e in forma Lupita Nyong'o, che qualche settimana fa è stata colpita dalla positività al COVID costringendo a un interruzione della produzione. Presto i lavori riprenderanno in sicurezza anche se non è chiaro se il film uscirà entro il 2022.

La stessa attrice, colpita dal COVID all'inizio dell'anno, ha pubblicato sui suoi canali social alcune foto e un video che la mostrano tornare ad allenarsi per le riprese di Black Panther 2. I lavori sul sequel del film Marvel sono stati finora molto travagliati, prima a causa della tragica morte di Chadwick Boseman che ha costretto la produzione a ripensare completamente alla sceneggiatura, poi dalla vicenda di Letitia Wright e le sue dichiarazioni filo No-Vax che hanno suscitato forti polemiche anche fra gli stessi attori della Marvel.

Come segnalato dall'Hollywood Reporter, tuttavia, la pellicola del MCU non è che uno dei tanti titoli che stanno subendo ritardi nella tabella di marcia per via dell'attuale situazione sanitaria. "Le produzioni hanno avuto un forte incremento negli ultimi mesi dello scorso anno, e al confronto il ritorno dalla pausa natalizia è stato piuttosto lento. Fino ad ora abbiamo visto più di una dozzina di produzioni che pianificavano di girare nelle prime settimane di gennaio chiamare FilmLA per cancellare o riprogrammare le riprese per un periodo successivo" ha infatti commentato il portavoce di FilmLA Philip Sokoloski.

Con le riprese che devono ancora riprendere, dunque, appare molto improbabile che Marvel riesca a rispettare la data d'uscita prefissata per il film di Ryan Coogler, che al momento è ancora fissata per il novembre di quest'anno. Notoriamente la post-produzione per questo genere di film impiega almeno un anno a terminare il lavoro dal termine delle riprese.