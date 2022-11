Black Panther 2, Lupita Nyong'o: 'Quando Chadwick è morto pensai fosse la fine'

Chi avrebbe mai dato per scontata l'uscita di un sequel di Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman? La tragica fine dell'interprete di T'Challa ha lasciato per qualche tempo il Marvel Cinematic Universe e i suoi protagonisti in un limbo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, come confermano le parole di Lupita Nyong'o.

Dopo le ultime dichiarazioni di Ryan Coogler, che ha raccontato la sua ultima conversazione con Chadwick Boseman, Nyong'o ha infatti ricordato la sensazione di smarrimento provata durante quei giorni drammatici: "Quando Chadwick è morto pensai fosse la fine. Non riuscivo a immaginare che potessimo andare avanti, e Ryan Coogler si sentiva nello stesso modo e così molti altri di noi" sono state le parole dell'attrice.

La star di Noi ha poi proseguito: "[Coogler] ha trovato il modo di raccontare con sincerità ciò che stava accadendo nelle nostre vite, di chiedersi come andare avanti, e ne ha fatto l'oggetto del film. Facendo questo ci ha dato la possibilità di elaborare il lutto, di omaggiare [Chadwick] e di andare avanti, ed è qualcosa che bisogna fare quando si tratta di qualcuno che ha significato qualcosa nella tua vita. Devi riscoprire il motivo per cui è importante vivere".

Vedremo in che modo la tragica assenza di Boseman si rifletterà sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe. A proposito di Black Panther: Wakanda Forever, intanto, ecco come si colloca il film di Ryan Coogler nella timeline dell'MCU.