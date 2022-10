Black Panther 2, Lupita Nyong'o: 'Ecco com'era lo script prima della morte di Chadwick'

Un evento tragico come la morte dell'attore protagonista non può non cambiare profondamente i piani della produzione per un film: è quanto accaduto ai Marvel Studios con Black Panther: Wakanda Forever, il cui script ha dovuto ovviamente subire delle modifiche sostanziali dopo l'inattesa scomparsa di Chadwick Boseman.

Mentre si parla di un inedito di Rihanna per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, dunque, Lupita Nyong'o affronta proprio il discorso relativo alle modifiche apportate alla sceneggiatura del film dopo la morte dell'attore di T'Challa, regalandoci un accenno a quelli che sarebbero stati i punti focali della trama se l'indimenticato attore fosse ancora tra noi.

"Quando perdi la tua colonna portante tutto cambia. Quando si dice che il mondo ruotava intorno a lui, girava intorno a lui, era davvero così. Lo script che avevamo prima che Chadwick morisse era incentrato moltissimo sulla sua prospettiva. Era un film corale, ma anche uno studio sul personaggio che scavava a fondo nella sua psiche e nella sua condizione" sono state le parole dell'attrice.

Sarà chiaramente un film diverso quello che troveremo nelle sale, con Shuri che andrà probabilmente a raccogliere la pesantissima eredità di T'Challa: a tal proposito, qui trovate un nostro approfondimento sul Black Panther post-Chadwick Boseman.