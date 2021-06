Black Panther 2, Luke Evans diventa Namor il Sub-Mariner in questa suggestiva fan-art

Nei giorni scorsi sono emersi dei rumor sull'attore per Namor, personaggio che dovrebbe debuttare nel Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler. In mancanza di notizie ufficiali, sia sulla sua effettiva presenza che sul suo interprete, i fan cominciano a pensare a chi sia l'attore giusto per quel ruolo.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, una nuova fan art immagina Luke Evans nel ruolo di Namor il Sub-Mariner. Realizzata dall'utente Mizuri, ricorda nello stile i classici poster dei film Marvel, con tanto di titolo in sovraimpressione.

Quello che sappiamo su Black Panther 2 al momento non è molto: il film uscirà nei cinema nel luglio 2022, ma Ryan Coogler, regista e sceneggiatore, ha fornito pochissimi dettagli sulla trama. D'altro canto, è difficile immaginare come continuare la storia dopo la dolorosa scomparsa di Chadwick Boseman, anche se la produzione del sequel andrà avanti proprio per rendergli omaggio.

Se il ruolo di T'Challa, come ha recentemente ribadito anche Kevin Feige, non verrà riassegnato con un nuovo casting, in Black Panther: Wakanda Forever rivedremo Letitia Wright e Winston Duke nei rispettivi ruoli.

In attesa di capire se potremo davvero vederlo nel MCU, Luke Evans, che ha recitato anche in Lo Hobbit, sarà presto tra i protagonisti, insieme a Josh Gad, di una serie prequel di La Bella e La Bestia.