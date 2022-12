Black Panther 2, Letitia Wright: 'Prendere il post di Chad è stato agrodolce'

Come ben sapete, la prematura scomparsa di Chadwick Boseman ha costretto i Marvel Studios a stravolgere i propri piani inerenti a Black Panther: Wakanda Forever, con Letitia Wright che ha così assunto il ruolo di protagonista della pellicola.

Proprio di questo passaggio di testimone e di molto altro ancora ha voluto parlare l'attrice, ospite insieme alla star di Star Wars John Boyega nella serie YouTube di Variety Actors on Actors: “Non è stato semplicissimo. Ma nel primo film, grazie anche all'amore e all'apprezzamento che abbiamo ricevuto dal pubblico, abbiamo visto T'Challa circondarsi di donne fenomenali. La sua sorellina stava creando la sua tecnologia. Queen Mother (Angela Bassett) gli dava consigli su consigli. Il suo amore (Lupita Nyong'o) era una delle più grandi spie della nostra nazione. Il suo generale (Danai Gurira) era il miglior guerriero della nostra nazione. Quindi questo è stato il punto di partenza di ispirazione per questo film".

L'interprete di Shuri ha continuato: “È stata un'opportunità per poter esprimere l'amore che avevo per Chad e per poter fare ciò che ho sempre voluto fare. Il che è fonte di ispirazione, soprattutto per noi donne nere. Tutto questo dà potere, ha un impatto. Per questo, quando è arrivata l'opportunità, è stata agrodolce... Mi manca mio fratello, vorrei che stesse qui, ma allo stesso tempo dovevo onorarlo con il mio ruolo. Dovevo onorarlo con il mio personaggio, il mio talento. Dovevo fare qualcosa per poter rendere orgogliose così tante donne in tutto il mondo".

Parlando della morte di Boseman, l'attrice ha concluso: “È ancora una pillola difficile da ingoiare, perché il giorno in cui è successo lo ricordo come se fosse ieri. Se solo potessi tornare indietro, riavvolgere quel giorno e cancellarlo, ed essere sul set con mio fratello, lo farei. Darei qualsiasi cosa al mondo per riaverlo".