Black Panther 2, Letitia Wright non vuole tornare nel MCU? La reazione dei fan

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever non sta procedendo nel migliore dei modi e secondo gli ultimi rumors le cose potrebbero complicarsi ulteriormente in quanto Letitia Wright, che interpreta Shuri, pare non voglia tornare nel Marvel Cinematic Universe.

La ragione per cui sembra che l’attrice si stia allontanando dal franchise è legata alla pandemia di COVID-19 e al vaccino, sembra infatti che Wright non sia vaccinata e non abbia alcuna intenzione di vaccinarsi, il che potrebbe portare all’interruzione delle riprese a causa delle restrizioni di viaggio.

Al momento questo rumors è assolutamente da prendere con le pinze, anche se proviene da una "fonte interna attendibile e provata", anonima, riportata da Giant Freakin Robot. La testata spiega che la Disney ha imposto l’obbligo vaccinale per le produzioni future, ma questo non si applica alla produzione di Wakanda Forever perché la produzione era già in corso.



Wright non ha mai rivelato pubblicamente il suo stato vaccinale, ma come riportato da The Hollywood Reporter il mese scorso, sembra che l’attrice non sia vaccinata. La produzione di Black Panther 2 si è interrotta il mese scorso e riprenderà all'inizio del prossimo anno, con Wright che attualmente si sta riprendendo da un infortunio a Londra. Indipendentemente dal fatto che quest'ultima notizia sia vera, se Wright non vuole tornare nel MCU dopo Wakanda Forever i fan avrebbero dei consigli su quale attrice potrebbe prendere il suo posto e si sono scatenati su Twitter.



Shaina West, che è apparsa in Black Widow, è una delle candidate, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia. Anche Kiki Layne potrebbe prendere il suo posto secondo alcuni: "Se Kevin Feige deve prendere questa decisione, allora dovrebbe essere la prima attrice da chiamare".



Sebbene neghi pubblicamente di essere contraria al vaccino, Wright ha postato un video contro i vaccini ed è stata al centro delle polemiche con i fan che ne chiedevano il recast. Queste notizie ora non aiutano a distendere gli animi, se la produzione di Black Panther: Wakanda Forever andrà avanti senza intoppi da qui in poi, il film dovrebbe arrivare nei cinema l'11 novembre 2022.