Black Panther 2, Leticia Wright no-vax? Winston Duke: 'Non ha mai preso posizione sul set'

In occasione dell'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke è tornato a parlare di un argomento che ha scosso per diverso tempo la produzione del film.

La realizzazione della pellicola, come ben sapete, è stata a dir poco travagliata: la scomparsa improvvisa di Chadwick Boseman ha stravolto completamente i piani del film e le molteplici battute d'arresto causate dal COVID hanno fatto slittare le riprese del progetto più volte.

Inoltre, Leticia Wright si è infortunata gravemente durante una sequenza acrobatica e la notizia ha iniziato a circolare sul web, ma per un altro motivo. Per molti, l'attrice si sarebbe ritirata volontariamente dalle riprese per via del video anti-vaccinazione pubblicato sul suo Twitter a dicembre 2020, che vedeva Tomi Arayomi mettere in discussione la legittimità del vaccino contro il Covid-19.

In una recente intervista, Duke ha voluto smentire le voci secondo cui la Wright avrebbe diffuso ideali anti-vaccino sul set di Black Panther: Wakanda Forever: "Non abbiamo mai avuto problemi con Letitia sul set. A parte i resoconti di terze parti dei media, non sono mai nemmeno venuto a sapere che avesse questa posizione".

