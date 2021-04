Black Panther 2, ecco il titolo di lavorazione del nuovo film Marvel!

L'eredità di Chadwick Boseman è uno dei più grossi interrogativi relativi a questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: la produzione non ha ancora comunicato la sua decisione per quanto riguarda l'eventuale re-casting o sostituzione del protagonista di Black Panther, ma il tempo stringe e c'è da cominciare a fare sul serio.

Mentre i fan lanciano petizioni per il re-casting di T'Challa, dunque, gli ingranaggi cominciano a mettersi in moto: nell'attesa di scoprire quali saranno le sorti del Wakanda e dei suoi abitanti, infatti, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha finalmente un suo titolo di lavorazione.

A questo punto, però, ci tocca smorzare il vostro entusiasmo: il titolo con cui la crew si sta riferendo a Black Panther 2 è infatti un semplice Summer Break, che per quanto ne sappiamo potrebbe non nascondere alcun significato particolare per quanto riguarda ciò che vedremo nel sequel del film di Ryan Coogler.

Certo, conoscendo Marvel c'è sempre da stare all'erta: chissà che, ad un certo punto, non salti fuori qualcosa che dia un senso inaspettato al titolo di cui sopra! Ad oggi, però, la cosa sembra piuttosto improbabile. Quali sono le vostre aspettative per questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo Lupita Nyong'o, intanto, Chadwick Boseman approverebbe l'idea di un sequel di Black Panther.