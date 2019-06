Black Panther 2 includerà il ritorno di Killmonger?

Dopo il grosso successo al botteghino e la conquista di svariati Oscar, Black Panther si appresta ad avere un sequel che, al momento, Ryan Coogler sta scrivendo e che dirigerà per i Marvel Studios.

Ora il The Independent lancia un nuovo rumor sul film che vedrà il ritorno di Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa. Come già anticipato alcuni mesi fa da Angela Bassett, sembra proprio che in Black Panther 2 vedremo il ritorno di Erik Killmonger, interpretato nuovamente dall'attore Michael B. Jordan.

Il sito cita il famoso scooper Roger Wardell come fonte, uno scooper che si è rivelato sempre 'corretto' quando si è parlato di pellicole dei Marvel Studios. Stando al sito, dunque, vedremo il ritorno di Killmonger nel sequel ma non sarà resuscitato come molti potrebbero pensare; al contrario Killmonger vivrà nel piano spirituale del Wakanda come, per l'appunto, spirito che potrebbe tormentare suo cugino T'Challa.

La pellicola, secondo i report, sarà politica e vedrà il ritorno in Wakanda della Regina Divina Giustizia, una principessa cresciuta segretamente in America da uno dei guerrieri di T'Challa. Chiaramente prendete tutto ciò che avete letto con le 'pinze', finché non verrà confermato o eventualmente smentito.

Per ora Black Panther 2 non ha ancora una data di uscita fissata dallo studio.