Black Panther 2: l'improbabile teoria secondo cui Captain Marvel avrebbe ucciso T'Challa!

Una teoria circolata sui social, molto legata al mondo dei fumetti, ha svelato quello che potrebbe essere uno strano nesso tra la morte del Re T'Challa in Wakanda Forever e Captain Marvel. Nel film, infatti, non viene apertamente specificato di che malattia sia morto il sovrano wakandiano.

Mai come in questo caso la realtà si accavalla con la finzione. La morte di Chadwick Boseman, oltre a causare uno dei più importanti lutti nel cinema mondiale degli ultimi anni, ha portato ad una conseguenza più che naturale: la morte di T'Challa anche sul grande schermo. Marvel Legends ha omaggiato Black Panther proprio in vista del film uscita nel quale vediamo, fin dai primi minuti, Shuri dedicata totalmente a cercare di salvare il fratello. Nonostante ciò non ci viene mai realmente svelato, dal punto di vista canonico, quale male abbia ucciso il sovrano.

Una delle tante teorie circolate online si collega ad una malattia presente all'interno dei fumetti mai citata sul grande schermo. La malattia del vibranio, su carta stampata, è una patologia che colpisce coloro che vivono nelle vicinanze di punti di estrazione del pregiato metallo, respirando residui o semplicemente bevendo acqua intossicata. Nei fumetti, la malattia in questione è da anni estinta dalla Terra riemergendo solamente dopo le avventure di Captain Marvel a Torfa, luogo della guerra tra Kree e Skrull. Insomma, ci fanno chiaramente capire che la causa del ritorno dell'infezione è Carol.

Nonostante risulti, secondo moltissimi, inverosimile come soluzione narrativa, effettivamente al pubblico non viene mai svelato dove Captain Marvel si trovi dagli anni novanta (periodo di ambientazione della pellicola standalone) ad Avengers Endgame. Vedendo la direzione presa dalla trama sembra quasi impossibile che riesca a virare su questo fronte. Per omaggiare al meglio la scomparsa dell'attore e del personaggio è circolata online una fanart con T'Challa nell'aldilà con Iron Man e Black Widow. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!