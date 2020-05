Black Panther 2 e Guardiani della Galassia 3: quando iniziano le riprese dei film Marvel?

Secondo gli ultimi rumor, sia il secondo capitolo di Black Panther che il terzo film sui Guardiani della Galassia dovrebbero partire con le riprese il prossimo anno.

Di questi tempi fare programmi non è esattamente facile o conveniente, specialmente quando si tratta di piani legati al mondo dell'intrattenimento. E considerando il fatto che tutte le produzioni cinematografiche e televisive sono al momento in fase di stallo, è complicato dire anche se i progetti più distanti nel tempo manteranno le stesse date, o verranno anch'esse determinate da un eventuale effetto domino.

Per quanto riguarda i Marvel Studios, abbiamo già assistito a degli slittamenti a catena con il rinvio di Black Widow e Gli Eterni (ma non solo), e ora attendiamo di ricevere maggiori informazioni sullo status delle varie produzioni.

Intanto sembrerebbe che sia Black Panther 2 che Guardiani della Galassia 3 abbiano in programma di cominciare a girare nel 2021, con Chadwick Boseman e gli altri Wakandiani pronti a recarsi in Australia per i primi di marzo, e Chris Pratt e il resto della sua folle gang spaziale addirittura già dai primi di febbraio in quel di Atlanta.

Queste sarebbero dunque le date riportate dal sito Production List, ma ovviamente bisogna vedere se poi sarà effettivamente così.

E voi, quale dei due film attendete con più entusiasmo? Black Panther 2 o Guardiani della Galassia 3? Fateci sapere nei commenti.