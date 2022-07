Black Panther 2: guardate il bellissimo tributo di BossLogic a Chadwick Boseman

Chi è BossLogic? Questa la domanda che in molti si sono chiesti tempo fa, quando le opere dell'artista hanno iniziato a fare il giro del web. Adesso il famoso disegnatore di fan-art Marvel e DC ci ha regalato un tributo al T'Challa di Chadwick Boseman.

Come ricorderete, il protagonista di Black Panther Chadwick Boseman è venuto a mancare nell'Agosto del 2020 per un cancro al colon, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dei supereroi Marvel. Gli Studios dopo il tragico evento hanno deciso di non fare un recasting del ruolo di T'Challa, considerandola una cosa poco rispettosa, ma hanno reimmaginato il mondo di Wakanda senza Boseman.

Ovviamente il valoroso Re della nazione non sarà dimenticato, e lo stesso Black Panther 2 conterrà un tributo al personaggio, o probabilmente anche più di uno. Nel tributo di BossLogic vediamo la figura del personaggio dagli occhi dorati, contornata da rifiniture dello stesso colore, mentre si staglia su uno sfondo nero. Stiamo parlando di una fan art bellissima, che riprende il costume e i simboli del personaggio, riportandolo ancora una volta sui nostri schermi.

Nelle prime immagini dal trailer di Black Panther 2, vediamo che i protagonisti del film piangono il loro Re, che non tornerà né per mano di un altro attore né in CGI. Si tratterà di un momento sicuramente commovente per i fan, che potranno rendere tributo all'interprete di T'Challa insieme ai personaggi del film.