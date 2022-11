Black Panther 2 ha gettato le fondamenta per un team up tra Ironheart e Shang-Chi?

Black Panther: Wakanda Forever ci ha introdotto per la prima volta ad un personaggio che avrà un grande futuro nell'MCU: Riri Williams aka Ironheart. Nei fumetti l'eroina ha un collegamento diretto con i 10 Aanelli presentati sul grande schermo in Shang-Chi. Aria di un nuovo team up?

La Fase 4 dell'MCU è stata caratterizzata dall'introduzione di nuovi personaggi. Uno tra i primi ad esordire è stato lo Shang-Chi di Simu Liu, apprezzato da tantissimi fan. In Wakanda Forever, invece, ci è stata presentata per la prima volta Riri Williams, giovane studentessa 19enne notata per il suo incredibile genio. Cosa potrebbero avere in comune questi due personaggi? All'apparenza nulla se non il rapporto complicato con i rispettivi padri.

Mentre Black Panther 2 getta le basi per Ironheart, è interessante capire cosa avvicina Riri a Shang-Chi. La ragazza, nei fumetti, si troverà a combattere contro i 10 Anelli. Dopo aver creduto morto suo padre per lungo tempo, lo ritroverà a capo della pericolosa organizzazione. Ciò accavalla in maniera molto interessante la storia di Ironheart e Shang-Chi. Non sarebbe strano vedere i due eroi incontrarsi in futuro e collaborare per qualche particolare missione. Insomma, vedere un possibile team up in Shang-Chi 2 o in progetti futuri su Ironheart non sembrerebbe assurdo.

Secondo un produttore le riprese di Ironheart sarebbe quasi finite, prevedendo per il 2023 l'uscita ufficiale della serie che, per molti, ha il valore di un vero e proprio sequel di Black Panther 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!