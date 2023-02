Black Panther 2, quella ferita di Namor sarà permanente? La risposta della Marvel!

Namor è uno dei personaggi principali di Black Panther: Wakanda Forever, secondo film del franchise dedicato alla Pantera Nera targata Marvel, interpretata nel primo film dal compianto Chadwick Boseman. Il messicano Tenoch Huerta interpreta Namor nel film e ora un dettaglio sul personaggio è stato confermato.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Black Panther: Wakanda Forever. Nel frattempo potete scoprire la nostra opinione sul 'nuovo' Namor.



Il finale del film mostra il combattimento tra Shuri (Letitia Wright) e Namor (Huerta) e nello scontro Shuri afferra e strappa una delle ali della caviglia dell'avversario.

Uno dei momenti maggiormente brutali del MCU tuttavia non lascerà strascichi permanenti. Nell'ultimo documentario Assembled, Aaron Toney, coordinatore del combattimento in Wakanda Forever nonché controfigura di Chadwick Boseman e Anthony Mackie nel MCU ha spiegato:"Con Namor, per quanto concerne gli stili di combattimento, ho preso spunto non solo da vari aspetti culturali come Lucha Libre... Ma anche dalle culture asiatiche".



Toney prosegue:"Ho preso spunto da uno stile chiamato Baji che si concentra sulla messa a terra del proprio corpo mentre si eseguono colpi con la spalla e di gomito. Quindi vedrete Namor fare cose che non sono ortodosse ma sono efficaci. È stato divertente sbizzarrirmi con le ali [...] Ma hanno detto 'Possiamo strappare le ali?' Ricrescono, ti danno l'opportunità di umanizzare questo personaggio simile a Dio [...]".



Non perdetevi la recensione di Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler e disponibile anche su Disney+.