Black Panther 2, gli effetti speciali: ''Lavoro fatto anche sugli escrementi di pesce''

Mentre Black Panther 2 ha superato i 409 milioni di dollari al botteghino americano da poco, le curiosità sulla pellicola continuano a saltare fuori con un ritmo - a dir poco - incalzante. Questa volta il dettaglio interessante riguarda il reparto degli effetti visivi del film.

Una mega produzione come quella di Black Panther: Wakanda Forever si distingue da tutti gli altri lavori anche per una cura al dettaglio ai limiti dell'impensabile. Il successo che film del genere raggiungono e che oramai non fa più scalpore, è il risultato di un lavoro sinergico di più maestranze che, con abilità, danno forma a prodotti di altissima qualità. Nel caso del film diretto da Ryan Coogler, colore che hanno lavorato agli effetti visivi hanno speso molto tempo anche per curare un dettaglio che a molti sarà passato inosservato: gli escrementi di pesce!

''Se vogliamo parlare di minuzie, abbiamo letteralmente discusso della forma della cacca di pesce che costituisce tutta la roba che galleggia in giro per l'oceano e di come dovevamo assicurarci che quella forma fosse corretta", ha raccontato Chris White, supervisore degli effetti speciali di Wētā, che ha anche aggiunto: ''Il nome tecnico degli escrementi è neve marina e a Wētā qualcuno si occupava a tempo pieno di assicurarsi che la cacca, o meglio la neve, avesse l'aspetto giusto. Avevamo una persona che si occupava a tempo pieno della neve marina. Per tutto il film si è assicurato che la neve avesse il giusto movimento, il giusto aspetto e che la densità fosse corretta''.

Insomma, un lavoro certosino quello messo in atto dalla produzione di Black Panther 2 e, per restare in tema, pare esserci una curiosa storia sul come Coogler abbia ricreato Namor!