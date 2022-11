Black Panther 2, Dominique Thorne parla dell'esordio di Ironheart: 'Riri è speciale'

Black Panther: Wakanda Forever ha introdotto ufficialmente Riri Williams, nuovo personaggio che, con molte probabilità, raccoglierà l'eredità di colui che è stato il padre del MCU: Tony Stark. L'attrice Dominique Thorne ha parlato di cosa rendere l'eroina speciale e cosa dobbiamo aspettarci da lei.

Già all'epoca dell'annuncio del cast di Black Panther: Wakanda Forever, insieme a Namor era stato annunciato un altro importantissimo ingresso che porterà anche ad una serie standalone. Stiamo parlando ovviamente di Ironheart aka Riri Williams che, nella pellicola risulta essere il "motore" che fa partire tutte le complicate vicende di Black Panther 2. Insomma, una semplice ragazzina che, grazie al suo talento, ha rischiato di far scoppiare una guerra.

*AVVERTIMENTO SPOILER*

Wakanda Forever ha gettato le basi per Ironheart, non solo per la caratterizzazione del personaggio ma anche riguardo la storia che cercherà di raccontare. Nel film Riri Williams viene introdotta come una giovane studentessa del MIT 19enne che ha progettato un rilevatore di vibranio costruito poi dal governo americano. Sarà proprio il rilevatore e "l'invasione" da parte degli USA a causare la reazione di Namor, sovrano del regno sconosciuto di Talokan. Insomma, buona parte della storia ruota intorno a questo giovane genio che ama armeggiare con le tecnologie Stark e creare nuovi prototipi in garage in disuso. Sembra familiare no?

L'attrice Dominique Thorne ha parlato del suo esordio dell'MCU e di perchè reputa interessante e speciale il personaggio di Riri Williams. "Penso che una delle cose belle di Riri sia quando la incontriamo nei fumetti che sullo schermo ci imbattiamo in qualcuno che sta vivendo la sua vita quotidiana. Stiamo per sbirciare dentro alla vita di qualcuno." ha raccontato, parlando del fatto di non aver avuto una vera e propria origin story dell'eroina. "Piuttosto sembra più un giorno nella vita di questa 19enne, una studentessa universitaria a cui è capitato anche di fare qualcosa di folle nel tempo libero e ora deve affrontarne le conseguenze."

Secondo alcuni rumor l'armatura di Ironheart sarà più forte di quella di Iron Man. Il personaggio, già nei fumetti, è fortemente ispirato al genio e alla follia di Tony Stark, soprattutto per quanto riguardo la realizzazione delle varie mark.