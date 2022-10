Black Panther 2, Dominique Thorne su Ironheart: 'Non è un supereroe tradizionale'

Ironheart avrà tutto lo spazio che merita nello show dedicato su Disney+, ma prima di allora la new entry del Marvel Cinematic Universe avrà modo di presentarsi ai fan in Black Panther: Wakanda Forever, che oltre a presentarci l'erede di T'Challa concederà l'esordio anche a Dominique Thorne nei panni di Riri Williams.

Mentre le star del film di Ryan Coogler giurano segretezza sulla Black Panther donna, dunque, proprio Thorne ha voluto presentarci il suo personaggio, dicendosene assolutamente affascinata e ribadendo la sua totale estraneità ai classici schemi del supereroe Marvel.

"Amo il fatto che lei sia completamente se stessa. Non è assolutamente il tipico supereroe tradizionale. Lei è prima di tutto Riri Williams, una studentessa di 19 anni che nel frattempo cerca di capire come gestire tutta questa cosa di Ironheart" sono state le parole dell'attrice.

A Thorne ha fatto eco anche Ryan Coogler: "Porterà con sé un nuovo tipo di energia, ma ci sono anche molte somiglianze con personaggi che abbiamo già incontrato in quest'universo. In questo film vedremo Shuri incontrare qualcuno con cui ha molto in comune, ma che è anche molto diverso da lei" sono state le parole del regista.

Vedremo dunque se la nostra Riri saprà conquistare immediatamente il cuore dei fan o se ci sarà bisogno di un periodo di rodaggio: Ironheart a parte, comunque, il nuovo poster di Black Panther: Wakanda Forever potrebbe averci fatto un grosso spoiler su Okoje.