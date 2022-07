Black Panther 2, ci sarà Doctor Doom? Cillian Murphy diventa il villain in una fan art

L'annuncio del film di Fantastici 4 è arrivato da pochissimo nel corso del Comic-Con di San Diego, e già tutti ne parlano. In particolare molti si chiedono se John Krasinski, introdotto in Doctor Strange 2, sarà nella pellicola, e se vedremo la sua nemesi Doctor Doom. Ora una fanart immagina Cillian Murphy nel ruolo.

In molti sperano da anni che la star di Peaky Blinders entri a far parte del mondo Marvel. L'attore, infatti, andrebbe a impreziosire una rosa di interpreti che è già di altissimo livello. Tra l'altro Murphy non sarebbe nemmeno estraneo al mondo dei cinecomics. Infatti in passato l'attore ha interpretato il dottor Jonathan Crane, aka Spaventapasseri, nella trilogia del Cavaliere Oscuro della DC.

In seguito alle voci che adesso indicano un'apparizione di Doctor Doom in Black Panther: Wakanda Forever, l'artista di Instagram bobby_art ha deciso di immaginare proprio l'attore di Peaky Blinders nel ruolo, e lo ha rappresentato nei panni di Doctor Doom in un'incredibile fan art, che troverete in fondo all'articolo. Nell'immagine Murphy indossa l'iconico mantello verde e l'armatura del cattivo, senza la maschera che di solito copre la sua faccia sfregiata.

Parliamo di un villain che nell'universo Marvel ha un peso importantissimo: lo stesso Stan Lee lo aveva segnalato come uno dei suoi personaggi preferiti. Dunque, a interpretarlo, non può che essere un attore di gran spessore come Cillian Murphy: a voi piacerebbe vederlo nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!

Nel frattempo tutti si chiedono se John Krasinski sarà nel film Fantastici 4, dove potremmo vedere anche Doctor Doom.