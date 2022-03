Black Panther 2, nuovi dettagli sul sequel dal set del film a Porto Rico

Dopo la prematura morte di Chadwick Boseman e il punto di domanda su chi erediterà il ruolo da protagonista nel sequel, continuano ad essere poche le informazioni in merito alla produzione del film. Tuttavia qualcosa in queste ore è emerso direttamente dal set a Porto Rico, dove si stanno svolgendo le riprese.

Dopo i ritardi delle riprese di Black Panther 2, secondo The Cosmic Circus, il film è attualmente in produzione al Ritz Carlton Hotel del luogo, chiuso alla clientela e totalmente rivoluzionato per l'occasione. La struttura alberghiera era stata chiusa a causa dei danni irreparabili causati da un uragano. I Marvel Studios hanno trasformato gli interni dell'hotel per creare il palazzo reale.



Pare che la location mostri un'architettura 'sorprendente' dopo l'intervento della produzione. Cosmic Circus riporta inoltre che la produzione ha scelto comparse di varie etnie per interpretare diversi ruoli durante le riprese a Porto Rico, e ipotizza che possano trattarsi di comparse per una scena di flashback ambientata durante la colonizzazione delle Americhe, tra il 1500 e il 1600.



Lo studio non dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un recasting per T'Challa, nonostante le parole del fratello di Boseman; disse che il fratello non era contrario alla possibilità di un nuovo attore per una sua eventuale inevitabile sostituzione nel ruolo del protagonista.



In attesa di nuove informazioni dalla produzione di Black Panther 2, recuperate le dichiarazioni di Bob Iger su Black Panther, dopo il grande successo del primo film.