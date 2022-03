Black Panther 2, Danny Sapani sull'atmosfera del set:'Era davvero familiare'

Una delle star di Black Panther: Wakanda Forever, sequel di Black Panther, ha rotto il silenzio parlando del film MCU. Si tratta di Danny Sapani, interprete di M'Kathu nel franchise, che tornerà anche nel seguito. Sapani ha chiacchierato con Entertainment Tonight per promuovere la serie Halo ma ha parlato anche di Black Panther.

"Sapete, Ryan Coogler, il cast e il team Marvel sono stati semplicemente fantastici. Siamo stati molto fortunati a vivere un'atmosfera così familiare" ha dichiarato l'attore, che non ha mancato di sottolineare quanto si senta l'assenza di Chadwick Boseman. Le riprese di Black Panther 2 sono terminate da poco.



"Ovviamente senza Chad è molto diverso. Ma continueremo a sventolare quella bandiera, continueremo a provare raccontare quella storia perché è una storia incredibile e un film incredibile". Secondo Angela Bassett il sequel sarà superiore al primo film:"Beh, non penso si possano paragonare, se devo essere sincero" ha dichiarato Sapani.



"Penso che continueremo a raccontare la trama e ad onorare un grande uomo. Tutte le persone coinvolte in quel progetto sono molto vicine, credo che si percepisca un ottimo sentimento d'aggregazione. Immagino che lascerà a bocca aperta tutti, così come il primo".



Il cast del film diretto da Ryan Coogler comprende Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Dominique Thorne e Angela Bassett.

Sul nostro sito potete leggere la recensione di Black Panther, uscito nel 2018.