Black Panther 2, Danai Gurira ha usato un'arma di scena per uccidere...una vedova nera!

L'attesa per Black Panther: Wakanda Forever sta per finire. In Italia la pellicola arriverà il 9 novembre e, dopo l'annuncio del coinvolgimento di Rihanna per la colonna sonora , l'attrice Danai Gurira ha raccontato in una intervista la sua vita fuori dal set tra divertimento ed un pizzico di...azione!

Protagonista di Black Panther con la sua Okoye, capitano delle Dora Milaje (forze speciali del Wakanda), Danai Gurira è stata recentemente invitata al Jimmy Kimmel Live per promuovere il film che negli Stati Uniti uscirà il prossimo 11 novembre.

Durante la chiacchierata con il presentatore la Gurira ha spiegato come, finite le riprese, un pezzo degli oggetti di scena sia venuto a casa con lei. La lancia del suo personaggio, reliquia preziosa alla stregua del martello di Thor, della bacchetta di Harry Potter o dello scudo di Capitan America è tornata a casa con lei. L'arma le si è poi rivelata estremamente utile: "Ora ho trovato uno scopo per la lancia, uno scopo domestico che non mi sarei mai aspettata", ha condiviso Gurira aggiungendo: " In questi giorni, mi trovavo su una scala esterna di casa mia e ho trovato una vedova nera che mi aspettava alla base delle scale e la lancia mi ha aiutata ad ucciderla, o almeno ci ho provato!". Inevitabile la battuta di risposta di Jimmy Kimmel, che non ha potuto non cogliere la palla al balzo: "Intendi l'animale o...Scarlett Johansson?".

Insomma, la lancia è diventato un vero e proprio prolungamento per Gurira: "Ha iniziato a sembrare un'appendice, qualcosa con cui lavori così tanto che non puoi lasciarla, devi portarla con te. Mi dispiace, Marvel. Ho scelto di immaginare che sarà un prestito prolungato che verrà costantemente rinnovato".

In attesa dell'uscita nelle sale, date uno sguardo al trailer ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever!