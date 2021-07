Black Panther 2, confermato il debutto di Namor? Spuntano i primi dettagli sulla trama

Le riprese di Black Panther: Wakdan Forever sono partite nei giorni scorsi ai Pinewood Studios di Atlante, e in attesa che i Marvel Studios si pronuncino ufficialmente, sono emersi in rete dei potenziali dettagli sulla trama del film di Ryan Coogler.

Le nuove informazioni provengono da Production Weekly (via The DisInsider), che ha diffuso in rete una logline della pellicola in occasione dell'inizio dei lavori. Come potete leggere di seguito, la descrizione parla di un epico scontro tra Wakdanda e Atlantide e cita direttamente Namor, il cui debutto nel MCU è vociferato ormai da diverso tempo e a cui è stato accostato il nome di Tenoch Huerta.

Questa è la logline: "Sia il Wakanda che Atlantide sono civiltà nascoste con tecnologie avanzate e grandi capacità militari che hanno deciso di separarsi dal resto del mondo per la propria sicurezza e, in un certo senso, per paura. Il Wakanda temeva che la loro tecnologia sarebbe stata abusata. Atlantide temeva che gli abitanti della superficie profanassero la mitica città proprio come fecero tanti anni fa. Eppure le loro paure si intensificano ulteriormente quando queste due nazioni un tempo nascoste si ritrovano a scontrarsi l'una con l'altra. Il Wakanda e Atlantide hanno una storia incredibilmente intrecciata. Il Wakanda è l'unica contea al mondo con accesso al vibranio. Tuttavia, le voci sul suo potere si sono diffuse in tutto il mondo e il padre umano di Namor è stato inviato alla ricerca di questo raro materiale in Antartide..."

The DisInsider fa inoltre notare che, nella lista del cast, risulta come attrice più pagata Letitia Wright (interprete di Shuri), attualmente la maggiore indiziata come protagonista principale della pellicola dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman.

Cosa ne pensate di queste possibili novità? Fatecelo sapere nei commenti. L'uscita del film è fissata all'8 luglio 2022.