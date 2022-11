Black Panther 2 conferma: QUEI due personaggi sono sopravvissuti allo Schiocco di Thanos!

Ben otto film e moltissime serie sono passate dai tempi di Avengers: Endgame, ma ancora contiamo i personaggi sopravvissuti allo Schiocco di Thanos. Gli ultimi due ci sono stati rivelati nel corso di Black Panther: Wakanda Forever e uno in particolare è clamoroso, anche perché di nuovo debutto.

Ormai il nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe è sbarcato nei cinema, ma per chi non abbia ancora avuto modo di vederlo, i social e il web si sono trasformati in una corsa a ostacoli per evitare gli spoiler. Senza ancora entrare nel vivo, possiamo dire che molto di quanto promesso da trailer e anticipazioni si è avverrato. Ryan Coogler ha parlato di un Namor più forte di Hulk, che persino gli Avengers dovranno temere in futuro. E in effetti, alla luce della tremenda inondazione del Wakanda vista nelle ultime clip prima dell’uscita, non possiamo che dargli ragione.

Ma ora si entra nel vivo della discussione e questo comporterà non pochi spoiler. Anzi, la madre di tutti gli spoiler, visto che riguarda anche la rivelazione nell’unica post-credit del film. Se non l’avete ancora visto, interrompete immediatamente la lettura. Tramite una conversazione fra Nakia (Lupita Nyong’o) e Okoye (Danai Gurira) vienamo a conoscenza del fatto che la grande metà di T’Challa (Chadwick Boseman) è sopravvissuta allo Snap in Infinity War, decidendo di abbandonare un Wakanda devastato dalla battaglia per trasferirsi ad Haiti.

Ciò che scopriamo alla fine di questo sequel – una rivelazione da stringere il cuore – è l’esistenza di un figlio di T’Challa e Nakia nato prima dello Snap e vissuto lontano dal Trono. In realtà, di lui non si parla in merito allo Schiocco di Thanos, ma il calcolo è presto fatto. Gli eventi di Wakanda Forever si svolgono a un anno circa dal Blip che ha riportato tutti indietro, quindi a sei anni dagli eventi di Infinity War. Considerato che il giovane erede di T’Challa ha più o meno quell’età – e non uno o due anni, come dovrebbe avere se fosse scomparso per cinque – è evidente come anche lui sia sopravvissuto assieme alla madre.

Se siete arrivati a questo punto vuol dire che avete già visto il film, commovente omaggio a Chadwick Boseman. Senza fare spoiler, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!