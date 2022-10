Black Panther 2, il commovente omaggio di Letitia Wright a Chadwick Boseman

Ieri si è svolta la première dell'atteso sequel MCU Black Panther: Wakanda Forever, e tutto il cast del film con il regista Ryan Coogler ha partecipato al red carpet dell'anteprima, rilasciando interviste e raccontando aneddoti sulla lavorazione del film. E non solo. Letitia Wright ha deciso di omaggiare Chadwick Boseman.

L'assenza dell'attore, scomparso prematuramente nel 2020, si è fatta sentire. E per ricordarlo Letitia Wright gli ha dedicato un tributo particolarmente emozionante.



L'attrice ha eseguito davanti ai fotografi il saluto di Wakanda, proprio in onore di Boseman. Nel post in calce alla news potete vedere la foto del protagonista di Black Panther - sul nostro sito potete recuperare il trailer di Wakanda Forever - mentre compie quel gesto affiancata allo scatto di Wright di ieri sera mentre lo replica, in onore dell'amico.



Il gesto di Letitia Wright ha contribuito inoltre ad alimentare i rumor che vorrebbero il suo personaggio Shuri, principessa di Wakanda, prendere il potere dopo la morte di re T'Challa.

Nel cast del film anche Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Angela Bassett e Martin Freeman.



In attesa dell'uscita del film, prevista per il 9 novembre, ecco i primi commenti a Black Panther 2, diretto da Ryan Coogler e trentesimo film del Marvel Cinematic Universe, l'ultimo della Fase 4 in attesa di scoprire le nuove avventure del franchise MCU.