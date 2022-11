Black Panther 2, chi è il nuovo re del Wakanda? Il film fa confusione ma c'è la conferma

Black Panther Wakanda Forever porta un sacco di novità nel MCU nelle sue quasi tre ore di durata con scena mid-credit inclusa, e tra queste c'è anche la rivelazione a sorpresa del nuovo re del Wakanda.

Purtroppo la narrazione un po' dispersiva del film e i tanti finali e controfinali degli ultimi minuti sembrano aver un po' ammortizzato la forza del colpo di scena, tanto che molti fan del MCU non hanno fatto caso ai veri risvolti di una particolare sequenza: se siete fra questi, in questo articolo possiamo confermarvi che il nuovo re del Wakanda è M'Baku, il leader guerriero interpretato da Winston Duke.

Con le tante donne del Wakanda disperse in vari angoli del globo, infatti, negli ultimi minuti di Black Panther: Wakanda Forever M'Baku si fa avanti di fronte alla cascata per la tradizionale sfida per il trono: l'unico problema? Non c'è nessun altro disposto a sfidarlo, e anzi il guerriero fa sapere che la nuova Black Panther Shuri non parteciperà alla sfida: non è chiaro se M'Baku e Shuri abbiano stipulato un accordo lontano dagli occhi dei fan, ma in una nuova intervista con Esquire Winston Duke ha confermato che M'Baku è il nuovo sovrano del Wakanda in base alle leggi del regno africano.

"Considero un grande onore essere rivelato il nuovo Re di Wakanda alla fine del film" ha confessato l'attore. "È una notizia a dir poco enorme. Quindi, qualunque cosa ciò comporti per il futuro del mio personaggio, penso che sarà divertente".

Secondo voi un eventuale Black Panther 3 si concentrerà sul regno di M'Baku, oppure scatenerà una faida per il diritto al trono in base alla rivelazione della scena post-credit? Diteci cosa ne pensate nei commenti!