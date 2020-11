Black Panther 2: Chadwick Boseman non verrà sostituito con il digitale, assicura la Marvel

Chadwick Boseman è insostituibile. Lo pensano i fan ed è d'accordo anche la vice presidente dei Marvel Studios Victoria Alonso, che in una recente intervista con Clarin ha confermato che in Black Panther 2 non verrà utilizzata nessuna controfigura digitale.

"No. C'è solo un Chadwick, e non è più con noi. Sfortunatamente il nostro re è morto nella vita reale, non solo nella finzione, e ci stiamo prendendo un po' di tempo per capire come tornare alla storia e cosa fare per onorare questo avvenimento inaspettato, così doloroso e terribile," ha spiegato la produttrice. "Perché Chadwick non era solo una persona meravigliosa... ma penso che il suo personaggio abbia elevato la nostra azienda e abbia lasciato un segno nella storia. So che a volte due o tre mesi sembrano tanti, ma in realtà non è molto tempo, dobbiamo riflettere attentamente su cosa faremo e come faremo ad onorare il franchise."

Ricordiamo che, nonostante i numerosi rinvii che hanno colpito il calendario del Marvel Cinematic Universe, l'uscita del secondo capitolo di Black Panther è ancora fissata al 6 maggio 2022. Al momento non è chiaro come verrà gestita l'assenza della star, ma secondo molti potrebbe essere Letitia Wright (Shuri) a raccogliere la sua eredità nel sequel.

Intanto, sono passati sei anni dal debutto di Boseman nel MCU.