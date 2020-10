Black Panther 2 senza Chadwick Boseman? Letitia Wright: 'Non voglio pensarci'

La morte di Chadwick Boseman è stata ovviamente un evento sconvolgente per il mondo del cinema in generale, ma per i protagonisti di Black Panther in particolare: le co-star dell'ex-T'Challa dell'MCU piangono ancora la recente scomparsa del loro collega e non riescono ad accettare l'eventualità di un nuovo film senza di lui.

A parlarne è stata Letitia Wright, volto di Shuri nel Marvel Cinematic Universe: l'attrice ha parlato di quanto il ricordo di Boseman sia ancora vivo nel suo cuore e in quelli dei suoi colleghi, ammettendo di non essere ancora pronta a pensare alla possibilità di un Black Panther 2 con un nuovo protagonista.

"Stiamo ancora piangendo Chad, quindi è qualcosa a cui non riesco neanche a pensare attualmente. Il pensiero di farlo senza di lui è strano. Siamo ancora nel pieno del lutto ora come ora, dobbiamo cercare di trovare la luce" ha spiegato Wright.

Le teoria sul dopo-Chadwick Boseman sono numerose, ma nessuna di queste sembra oggi favorita rispetto alle altre: qualcuno ha addirittura parlato della stessa Shuri come protagonista di Black Panther 2, mentre altre linee di pensiero vorrebbero l'ingaggio di un nuovo attore o addirittura la chiusura del personaggio.

Al Disneyland Resort, intanto, un murale ha reso omaggio al protagonista di Black Panther.