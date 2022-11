Black Panther 2, Chadwick Boseman 'eccitato' quando seppe di Namor: ricordo commovente

Negli ultimi mesi in attesa di Black Panther: Wakanda Forever, sono stati molti i toccanti ricordi condivisi sullo scomparso Chadwick Boseman. Ma quest'ultimo, direttamente da Ryan Coogler, vi spezzerà il cuore. Ricorda quando, in un bar, disse a Boseman dell'introduzione di Namor: "Era entusiasta".

Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe è finalmente sbarcato nei cinema e porta con se una mole non indifferente di commozione, pensato com’è stato in onore al compianto Chadwick Boseman. Il sequel Wakanda Forever è certamente un film che guarda la passato in molti modi, riprendendo alcuni retroscena dopo lo Schiocco di Thanos – le ultime rivelazioni su chi è sopravvissuto – ma gettando le basi anche per il futuro. Sia per un possibile scontro fra Namor e gli Avengers, sia aprendo a due quotatissimi spinoff di Black Panther.

Ma parlando di passato, parlando di Namor e parlando di Chadwick Boseman, è Ryan Coogler a ricordare uno degli ultimi incontri con l’attore scomparso. Fu quando gli rivelò per la prima volta l’identità del villain nel sequel. Racconta infatti a Entertainment Weekly: "Avevo parlato con Chad di quella parte della sceneggiatura che avrebbe introdotto Talokan, ed era davvero entusiasta. Era qualcosa che lo rendeva incredibilmente eccitato”.

Continua poi: “Ricordo che eravamo in un ristorante a Los Feliz la prima volta che abbiamo parlato della possibilità di avere una rappresentazione indigena americana nel film. Ha avuto il sorriso più grande che potete immaginarvi. Sembrava volesse dire: 'Non se lo aspetterà nessuno. È fantastico’”. Ovviamente questo ricordo aggiunge un carico di commozione soprattutto perché riguarda il mondo del possibile, di ciò che sarebbe stato questo film se non avessimo dovuto dire addio a uno dei volti più amati (anche se per poco tempo) del Marvel Cinematic Universe.