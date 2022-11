Black Panther 2, cast ha visitato la tomba di Chadwick Boseman: 'Gesto dovuto'

La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto il mondo del cinema e non solo e così, prima dell'avvio delle riprese di Black Panther: Wakanda Forever, il cast del film MCU ha deciso di rendere omaggio all'interprete di Re T'Challa andando a visitare la sua tomba.

"Abbiamo visitato il suo luogo di eterno riposo prima di iniziare le riprese e abbiamo avuto un momento davvero commovente come cast",ha detto Lupita Nyong'o, che riprende il ruolo di Nakia nel film. "Siamo andati con il nuovo cast che non lo aveva mai incontrato. Era il nostro modo di continuare questo viaggio. Sembra davvero che non abbiamo nulla da dimostrare al suo spirito. Mi sento molto, molto concentrata su ciò che di suo abbiamo portato con noi. Ryan ha fatto realizzare a un artista questa collana con l'immagine di Chadwick e l'ha indossata ogni giorno. Quindi è stato con noi, sa cosa abbiamo fatto. Ha ispirato quello che abbiamo fatto. Lo abbiamo onorato senza vergogna e senza scuse".

E mentre è stata svelata l'identità della nuova Black Panther, l'assenza di Chadwick Boseman si è trasformata però in una toccante presenza, tutti sentivano quanto forte fosse stato il suo impatto sul franchise. "Invocavamo lo spirito di Chadwick ogni giorno. Tutti noi abbiamo trovato un modo per rendergli omaggio in maniera diversa. Il line producer ha proposto di non avere una persona n. 1 sul foglio di chiamata, e quindi non c'era n. 1. E abbiamo iniziato dal n. 2 in poi, e quando Ryan mi ha detto sarei stata io quel numero 2, ho pianto. Tutti avremmo voluto averlo ancora con noi".

Vi ricordiamo che l'uscita di Black Panther 2 è prevista per il prossimo 11 novembre.