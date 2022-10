Black Panther 2, il cast parla dei rumor riguardo il cameo del Dottor Destino!

Black Panther: Wakanda Forever sarà capace di sorprendere il pubblico anche per quanto riguarda l'introduzione di nuovi personaggi. Alcuni membri del cast del film sono stati interrogati su una ipotetica post credit nel quale, secondo i rumor, potrebbe essere introdotto il Dottor Destino.

Victor Von Doom (aka Dottor Destino) è uno dei villain fumettistici del mondo Marvel più complessi, amati e temuti. La sua storia, costantemente intrecciata a quella dei Fantastici 4, lo porterà ad essere tra i protagonisti delle Secret Wars, evento che avremo sul grande schermo nel 2026. Insomma, il personaggio potrebbe essere introdotto a breve nell'universo MCU, soprattutto con l'arrivo di Kang.

Jimmy Kimmel ha provocato alcuni membri del cast di Black Panther 2 per avere qualche risposta in più riguardo l'enigmatico e misterioso sovrano della Latvenia. Dopo i diversi rumor che vedrebbero Adam Driver in contatto con i Marvel Studios, il presentatore non ha mancato di fare ironia pensando a come potesse essere vedere Adam Sandler vestire i panni del celebre villain. "Voglio vedere il film di cui ti hanno parlato" ha commentato ironica Danai Gurira, schivando in tutti i modi le domande più scottanti e spinose. "Dobbiamo realizzarlo. Spero che le persone giuste stiano guardando" ha concluso supportata dalle colleghe Letitia Wright e Lupita Nyong'o.

Vedere il Victor Von Doom sul grande schermo è, probabilmente, uno dei desideri più grandi di un qualsiasi fan Marvel che si rispetti. Grazie ai suoi continui scontri con i Fantastici 4, il villain è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo dei cattivi Marvel grazie alla sua determinazione e al suo carisma.

Per moltissimi fan l'attore ideale per il Dottor Destino sarebbe Cillian Murphy sia per la sua somiglianza della controparte fumettistica che per il suo grandissimo talento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!